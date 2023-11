Caseiro que matou e estuprou corretora é denunciado pelo MP à Justiça | A TARDE

O caseiro Anderson da Hora Santos foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA). Ele é acusado pela morte da corretora Marileide Santos Silva, em setembro deste ano, no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele foi denunciado por por feminicídio e violação do cadáver.

A vítima foi encontrada morta no jardim de casa, no dia 21 de setembro, já em estado de putrefação, com lesões na região da cabeça, sobre uma colcha e duas almofadas. O denunciado foi encontrado desacordado em um sofá, no interior da casa, com manchas de sangue nas mãos. Segundo a denúncia, Anderson golpeou a vítima na cabeça até perder ela a vida e depois abusou sexualmente dela.

Testemunhas escutadas revelaram ainda que a vítima já havia confidenciado a vizinhos suspeitar do interesse sexual de Anderson por ela, relata a denúncia.



Anderson deve ser intimado a se apresentar com sua defesa assim que a Justiça receber a denúncia do MP. Em seguida, ele deve ir à juri popular. No entanto, antes disso, o caseiro deve ainda ter a prorrogada prisão preventiva. Atualmente, está encerrando o prazo do segundo pedido de preventiva, mas podendo ser renovado por mais 30 dias.

De acordo com o advogado de defesa da família, Rogério Santos, Anderson teria matado Marileide com pauladas na cabeça. Posteriormente, ele teria tido relações sexuais com o corpo dela por cerca de três dias.

Segundo o documento do Ministério Público, o caseiro nega o crime e afirma que, na quarta-feira, 20 de setembro, teria ingerido paracetamol com codeína e apagado, sendo encontrado no dia seguinte. O corpo de Marileide estava enrolado em um tapete e Anderson estava desmaiado em um sofá na sala, com manchas de sangue nas mãos.

A polícia não encontrou sinais de arrombamento na casa da vítima, e os itens de valor do local não foram furtados. Em depoimento, os vizinhos relataram que não ouviram nenhum barulho e só perceberam que havia algo errado por causa do mau cheiro.