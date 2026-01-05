Casos de metanol levam sindicato a reforçar alerta em Feira de Santana

Consumidores devem redobrar atenção à procedência das bebidas - Foto: Sandro Araújo/ Agência Saúde DF

O vice-presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Feira de Santana (SindFeira de Santana), Marcelo Souza, fez um alerta à população para que redobre os cuidados na compra e no consumo de bebidas alcoólicas, diante dos recentes casos de intoxicação por metanol registrados no município de Ribeira do Pombal, no interior da Bahia.

Segundo o dirigente, a orientação é que os consumidores priorizem bebidas de procedência conhecida, adquiridas exclusivamente em estabelecimentos regulares, com alvará de funcionamento e fiscalização em dia. Souza ressaltou que a falsificação de bebidas é crime e representa "grave risco à saúde pública".

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Marcelo Souza, vice-presidente do SindFeira de Santana | Foto: Divulgação

“É fundamental que as pessoas tenham atenção redobrada ao consumir bebidas alcoólicas. Comprar em locais legalizados facilita o rastreamento do produto e dificulta a ação de criminosos”, destacou Marcelo Souza em entrevista ao programa De Olho na Cidade, na Rádio Sociedade News FM.

O vice-presidente do SindFeira também recomendou que garrafas vazias sejam inutilizadas após o uso, para evitar que recipientes sejam reaproveitados de forma irregular por falsificadores.

Lei reforça prevenção

Em atenção aos riscos à saúde da população, a Câmara Municipal de Feira de Santana aprovou recentemente o Projeto de Lei nº 168/2025, de autoria do vereador Marcos Lima (União Brasil), que estabelece sanções rigorosas contra a comercialização de bebidas adulteradas no município.

A proposta prevê multas que podem chegar a até R$ 200 mil, além da possibilidade de cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento infrator. O texto também autoriza a interdição do local e a apreensão imediata dos produtos irregulares.

“A medida busca fortalecer o combate à venda de bebidas adulteradas e ampliar a proteção ao consumidor, especialmente em um contexto de alerta sanitário provocado pelos recentes casos de intoxicação”, explicou o autor da proposta.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A Tarde em Feira de Santana