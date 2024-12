Catadores de material reciclável ganham galpão de triagem em Salvador

- Foto: Matheus Landim (Gov-BA) / Divulgação

“Hoje é um dia histórico na vida da cooperativa, dos catadores e de todas as famílias que são atendidas por ela. Um espaço que vai dar dignidade e mais condições de trabalho para todos. A gente era invisível antes dessas ações do Governo do Estado”, disse emocionado Edmundo Góes, presidente da Cooperativa de Trabalho dos Agentes Ecológicos do Paraguary (Cooperguary). A entidade ganhou um galpão de triagem de resíduos sólidos, na manhã deste domingo (15), no bairro Periperi, em Salvador.

A inauguração foi realizada com um café da manhã especial de Natal para os catadores da capital e mais 70 cooperativas baianas, e contou com as presenças do governador Jerônimo Rodrigues, da primeira-dama Tatiana Velloso e de secretários estaduais.

“Comemoramos hoje, o dia da Economia Solidária, e quero compartilhar esse momento com todos os catadores. Essa ação simboliza o desenvolvimento, o combate à fome, à pobreza, e acima de tudo, um cuidado com o meio ambiente. Em 2025 teremos outras novidades. Estamos elaborando uma lei para estabelecer um pagamento para os serviços dos catadores, que hoje só vivem do que retiram do ambiente. E também, a cessão de outros terrenos para que todas as cooperativas de Salvador e do interior do estado possam ter esse mesmo modelo”, garantiu o chefe do executivo.

Construído pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), o galpão conta com uma estrutura de ponta, com uma grande área para separação e compactação dos materiais, refeitório, sala de administração e vestiários. Também há empilhadeira e carrinhos para separação. No espaço, os catadores separam os recicláveis coletados nas ruas, residências e comércios de acordo com o material de composição e os preparam para entrega às empresas que realizarão a reciclagem de fato. O investimento foi de R$ 1,7 milhão.

“O governador nos deu essa missão, de enxergar e valorizar todos os catadores, portanto, a Conder construiu esse galpão de reciclagem, não só para o trabalho em si, mas também para um momento de capacitação e geração de renda. Vamos construir outros galpões como este, na avenida Barros Reis e em Cajazeiras”, contou José Trindade, presidente da Conder.

A Cooperguary foi fundada no ano 2000 e possui 30 cooperados trabalhando em Salvador e Região Metropolitana. São cerca de 500 famílias beneficiadas. Nas festas de largo, como Carnaval e Lavagem do Bonfim, o número cresce para cem trabalhadores na catação do material reciclado. Seu carro-chefe é o papelão, mas vem ampliando sua dedicação à coleta de vidros, um dos resíduos mais difíceis.

Catadora de resíduos há seis anos na Cooperguary, Leidjane Regina Sousa de Santana, 34, tem dois filhos e relatou que o sustento da família vem do trabalho na cooperativa. “Faço a separação dos materiais, como garrafa pet, plástico, alumínio, ferro. É emocionante ver como evoluímos. Estou muito satisfeita, muito encantada, arrepiada. Agora temos um ambiente de alimentação, descanso e organização. A Cooperguary me abraçou, me mostrou um outro mundo. Foi a partir daqui que consegui realizar tantos sonhos”, afirmou.

Em um ato simbólico, seis catadores receberam da Secretaria da Administração (Saeb), as novas Carteiras de Identidade Nacional (CIN). Mais de cem já havia sido entregues em novembro de 2024.