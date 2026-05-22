CBPM celebra chegada de mineradora canadense na bolsa de valores

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) celebrou a estreia da mineradora canadense Homerun Resources Inc. na bolsa de valores oficial do Brasil nesta sexta-feira (22). Segundo a CBPM, a chegada da empresa na B3 significa mais um avanço do projeto que promete transformar a Bahia em referência global da indústria de energia limpa.

Em parceria com a CBPM, a Homerun trará para o município de Belmonte, na região sul do estado, a primeira fábrica de vidro solar do mundo fora da China. A iniciativa integra o Projeto Brasil Transparente, desenvolvido a partir do potencial da sílica de alta pureza presente em áreas da estatal no distrito de Santa Maria Eterna.

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A matéria-prima é essencial para a produção de vidro solar de alta performance destinado à indústria de energia verde.

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Projeto Brasil Transparente

Com investimento estimado em R$ 1,8 bilhão, o Projeto Brasil Transparente representa um passo decisivo para o protagonismo da Bahia na transição energética global. A iniciativa prevê a produção de vidro solar para painéis fotovoltaicos de alta performance.

O próximo grande passo do projeto será a inauguração da pedra fundamental da fábrica de vidro solar, prevista para acontecer no próximo dia 16 de junho, em Belmonte.

Para o presidente da CBPM, o projeto simboliza o modelo de mineração responsável adotado pelo Governo do Estado na Bahia.

“Essa é a mineração que nós acreditamos. Uma mineração comprometida com o equilíbrio entre desenvolvimento econômico, responsabilidade social e preservação ambiental. Sob a liderança do governador Jerônimo Rodrigues, a CBPM tem trabalhado para atrair investimentos, gerar emprego, renda e oportunidades para o povo baiano, e esse é mais um grande resultado desse trabalho”, afirmou Carballal.

Sustentabilidade e inovação

Equipada com tecnologia de ponta, a nova unidade industrial promete posicionar a Bahia no mapa global da energia fotovoltaica, fortalecendo a cadeia produtiva da energia limpa e impulsionando a industrialização sustentável do estado.

“Trabalhar para construir a Homerun tem sido, provavelmente, o aspecto mais gratificante da minha carreira profissional. Pegar uma ideia original e, em três anos, desenvolvê-la até onde estamos hoje, sendo listados na bolsa de valores brasileira como uma empresa brasileira de capital aberto, representa os ativos que estamos desenvolvendo no Brasil”, apontou o CEO da Homerun, Brian Leeners.

Emprego e renda

Além da inovação tecnológica, o projeto contribui diretamente para a geração de emprego e renda no município de Belmonte e região, com a estimativa de cerca de 500 empregos diretos e 2 mil empregos indiretos.

“Essa fábrica, do ponto de vista social, vai contribuir e muito com Belmonte, e nós seremos parceiros desse desenvolvimento e da melhoria da qualidade de vida de todos que precisam dessa ajuda tão importante. Não tenham dúvida que Belmonte crescerá. Só tenho a agradecer o apoio do Governo do Estado, por meio da CBPM, na viabilização desse projeto que representa um marco significativo para o nosso município”, afirmou o prefeito de Belmonte.

Fundo de Desenvolvimento Social

Ainda de acordo com o presidente da CBPM, o projeto prevê investimentos permanentes voltados ao desenvolvimento social do município.

“Responsabilidade social, para nós, precisa acontecer na prática. Por isso, criamos um Fundo de Desenvolvimento Social vinculado ao projeto, que garantirá a destinação de cerca de R$ 3 milhões por ano para o desenvolvimento social de Belmonte”, informou.

“Estamos falando de mais oportunidades, fortalecimento das comunidades locais, melhoria concreta da qualidade de vida da população e a construção de um legado permanente para a região”, destacou Carballal.

A cerimônia

A cerimônia que marcou a abertura de capital da empresa canadense na bolsa de valores brasileira foi realizada na sede da B3, em São Paulo, e contou com a presença do CEO da Homerun, Brian Leeners, membros da equipe de liderança da mineradora, parceiros e representantes do poder público e iniciativa privada.

Entre os participantes, também estiveram o presidente da CBPM, Henrique Carballal; o vice-presidente da estatal, Carlos Borel; o prefeito de Belmonte, Iêdo Elias; além do superintendente comercial de Relacionamento e BDR da B3, Ricardo Morbim.