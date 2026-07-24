CBPM firma contrato para produção de barita e reforça setor de petróleo na Bahia

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) assinou, nesta sexta-feira, 24, um contrato de arrendamento de direitos minerários para ampliar a produção de barita em Contendas do Sincorá, no centro-sul da Bahia.

O acordo foi firmado com a empresa Santo Antônio Beneficiamento de Produtos Minerais e prevê a implantação de uma mina e de uma unidade de beneficiamento do mineral.

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A barita é considerada um insumo estratégico para a indústria de petróleo e gás. O mineral é utilizado na composição da lama de perfuração, material essencial para controlar a pressão e garantir a estabilidade dos poços durante a exploração de petróleo, tanto em terra quanto em águas profundas.

Desenvolvimento e soberania

De acordo com o presidente da CBPM, Henrique Carballal, a produção de barita na Bahia contribui para ampliar a oferta nacional do mineral, reduzir a dependência de importações e fortalecer a cadeia de suprimentos de um segmento considerado estratégico para a soberania energética do Brasil.

"A Bahia está se preparando para um novo ciclo de desenvolvimento econômico vertical associado à indústria do petróleo. Os investimentos realizados pelo presidente Lula no setor energético, com a retomada de projetos estratégicos e a valorização da região Nordeste, criam condições para fortalecer a soberania do nosso país”, destacou.

“Quando investimos na pesquisa e identificação de uma jazida de barita, construímos caminhos para que esse mineral esteja disponível e contribua para o desenvolvimento da indústria nacional. A mineração sustentável e inclusiva da Bahia está pronta para dar sustentação a esse novo momento", declarou Carballal.

Demanda em expansão

A iniciativa ganha ainda mais relevância diante do novo ciclo de investimentos no setor energético brasileiro, impulsionado pelos projetos da Petrobras em águas profundas, na costa de Sergipe, e pelas perspectivas da Margem Equatorial.

Para o sócio-administrador da Santo Antônio Beneficiamento de Produtos Minerais, Tunas Dantas, o contrato representa segurança no fornecimento de barita e cria condições para ampliar o atendimento à crescente demanda da indústria de petróleo e gás.

"Já operamos uma planta de beneficiamento desde 2022, e essa parceria com a CBPM nos garante o suprimento de barita pelos próximos 15 anos. Nosso principal mercado é a indústria do petróleo, e estamos confiantes nas oportunidades que surgirão com os novos investimentos no setor. Só temos a agradecer o apoio da companhia que foi decisivo para que esse projeto avançasse e chegasse a este momento", afirmou.