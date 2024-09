CBPM se reúne com Ministério de Minas e Energia em busca de desenvolvimento mineral

- Foto: Divulgação

Com o objetivo de buscar o desenvolvimento sustentável da atividade mineral da Bahia, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), se reuniu, nesta segunda-feira, 16, com o Ministério de Minas e Energia (MME), em Brasília. Na ocasião, estiveram presentes o presidente da companhia, Carlos Borel, e o presidente do Conselho de Administração, Henrique Carballal.

Durante o diálogo produtivo com o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do MME, Vitor Saback, e o diretor de Mineração e Transformação Mineral do ministério, Anderson Arruda, os representantes da CBPM apresentaram dados sobre o potencial mineral do Estado da Bahia, que atualmente ocupa a posição de terceiro maior produtor mineral do País.

Mineração sustentável

De acordo com o presidente da CBPM, o diálogo com o MME é fundamental para que o desenvolvimento da mineração baiana ocorra de forma responsável, em cumprimento às recomendações do Governo do Estado. “É mais uma forma de buscar que, na Bahia, a mineração esteja aliada às boas práticas ambientais, sociais e de governança, assim como nos delegou o nosso governador, Jerônimo Rodrigues”, afirmou.

Parcerias

Para o presidente do Conselho de Administração da CBPM, o encontro entre companhia e o MME também representa uma forma de construir parcerias e buscar um novo modelo de investimento para a mineração baiana. “Nós dialogamos sobre o potencial mineral do Estado da Bahia, construindo parcerias e pontes com o ministério e buscando um novo modelo de investimento para o desenvolvimento da atividade mineral com sustentabilidade e respeito ao meio ambiente”, informou Carballal.