CCR doa 10 toneladas de alimentos para o Bahia Sem Fome

A CCR Metrô Bahia vai doar 10 toneladas de alimentos para o programa Bahia Sem Fome, do Governo do Estado. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 14, pelo presidente da empresa, Miguel Setas, durante evento de entrega do tramo III do Metrô de Salvador.

Ao lado da secretária de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Jusmari Oliveira, Setas afirmou que o grupo está empenhado em ajudar no combate à fome na Bahia e com o desenvolvimento econômico e social do estado.

O Bahia Sem Fome é o programa estadual de Combate à Fome do Governo do Estado da Bahia, e tem como principal meta promover a segurança alimentar e nutricional no Estado, garantindo às pessoas em situação de vulnerabilidade social acesso a alimentos em qualidade e quantidade necessárias à garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequada e saudável, reduzindo os índices de insegurança alimentar grave no estado da Bahia, com foco nas famílias extremamente pobres no campo e na cidade.



null Lula Bonfim | Ag. A TARDE