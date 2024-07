Centro de Comando e Controle da SSP é reativado por festas de S. Pedro

- Foto: Rafael Rodrigues | SSP

O Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria da Segurança Pública foi reativado na tarde desta sexta-feira, 28, para monitorar as festividades de São Pedro que ocorrem na capital e em diversas cidades do interior do Estado.

Localizado no Centro de Operações e Inteligência, o espaço conta com a atuação conjunta das quatro Forças de Segurança Pública e de instituições convidadas para gerenciar rapidamente situações críticas.

O uso de câmeras de videomonitoramento é um dos recursos utilizados na operação.

A célula de monitoramento inclui representantes das Superintendências de Gestão Integrada da Ação Policial, de Telecomunicações, de Inteligência, de Gestão Tecnológica e Organizacional, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e de outros órgãos públicos e privados.