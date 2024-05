Centro de Planejamento Reprodutivo é inaugurado em Salvador | A TARDE

Foi inaugurado nesta quarta-feira, 8, em Salvador, o Centro de Referência em Formação para Planejamento Reprodutivo da Maternidade Maria da Conceição de Jesus. A unidade é parte de uma estratégia regional coordenada no Brasil pelo Ministério da Saúde e o Fundo da População das Nações Unidas (UNFPA).

Participaram do evento a diretora-executiva do UNFPA, Natalia Kanem, o vice-secretário de Saúde do estado, Paulo José Bastos Barbosa, a diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Integral do Ministério da Saúde, Grace Rosa, a secretária estadual de Promoção da Igualdade Racial da Bahia, Ângela Guimarães, o diretor da Maternidade Maria da Conceição de Jesus, Amado de Ávila, entre outras autoridades.

A maternidade possui investimentos em formação, assistência técnica e insumos para atuar nas escolhas de planejamento reprodutivo, com ênfase nos métodos contraceptivos reversíveis de longa duração (LARCs).

A diretora-executiva do UNFPA elogiou a iniciativa do Centro e a união de esforços, que foi desde instituições de todas as esferas governo, Nações Unidas por meio do UNFPA, até servidores e servidoras dos vários segmentos que trabalham na Maternidade, enfatizando que "os benefícios deste importante trabalho são para as mulheres e as meninas atendidas ali; mas o benefício principal é atender à dignidade humana”.

