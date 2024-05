Cerca de 190 aves silvestres são resgatadas na BR 116, em Poções | A TARDE

Ao menos 190 aves silvestres foram resgatadas na terça-feira, 7, no km 751 da BR 116, município de Poções (BA). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os animais estavam no banco traseiro do carro, em gaiolas cobertas por um lençol.

Para os agentes, o condutor disse que adquiriu os pássaros na mesma cidade e que seriam revendidos em Feira de Santana. Na ação, foram resgatados 106 pássaros pretos, 68 tico-ticos ,13 coleirinhas, 2 papa-capins e 1 cristinha, totalizando 190 aves.

Quando intimado, o motorista deve comparecer em juízo para assinar o termo circunstanciado de ocorrência. Os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres de Vitória da Conquista (BA), para aplicação dos procedimentos necessários.

“Diante do crime de tráfico de animais silvestres, caracterizado pelas condutas de matar, perseguir, caçar, apanhar e vender espécimes da fauna silvestre, o condutor se comprometeu a comparecer em juízo quando intimado, através da assinatura de um termo circunstanciado de ocorrência”

