Cerca de 730 mil pés de maconha são erradicados no Norte da Bahia

A Operação Terra Limpa localizou 22 mil pés de maconha em roças ao longo do rio São Francisco nesta sexta-feira, 22. As plantações foram encontradas em roças montadas no complexo de ilhas do rio. Com essa apreensão, já são quase 730 mil plantações da erva destruídas no Norte do estado.

A ação de ontem foi comandada pela 45ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Curaçá). Os policiais descobriram quatro plantios próximos aos povoados de Ilha Redonda e Angico. Com o auxílio de embarcações, as equipes chegaram ao primeiro ponto, previamente monitorado, onde foram encontrados 1.500 pés de maconha. Na sequência, após passarem por outras ilhotas, os PMs encontraram 2.500, 4.300 e 14 mil pés da erva, respectivamente, totalizando 22.300 plantios.

As roças, que possuíam plantas entre 30 centímetros a 2 metros de altura, sistemas de irrigação movidos a motor e um esquema de gotejamento, foram destruídas. Amostras do plantio e outros materiais usados pelos criminosos, que fugiram do local, foram levados para a Delegacia de Curaçá e serão periciados.

Para chegar às ilhotas, são necessárias de duas a três horas em embarcações e também a pé no meio de mata de difícil acesso. O auxílio da tecnologia de drones - veículos aéreos não tripulados - e de denúncias anônimas também fazem parte do trabalho das equipes para alcançar a droga.

De janeiro a julho de 2022, a operação Terra Limpa já erradicou 729.300 mil pés de maconha na região norte, em ações de unidades que fazem parte do Comando de Policiamento Regional Norte.