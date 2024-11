Cerca de dez toneladas de carne são apreendidas na Bahia

Carnes estavam armazenadas para comercialização - Foto: Reprodução / TV Bahia

Nos últimos dias, uma operação de fiscalização atingiu cinquenta estabelecimentos comerciais em sete cidades da região sudoeste da Bahia. A ação resultou na apreensão de cerca de 10 toneladas de carne, que estavam em processo de decomposição e armazenadas para comercialização.

De acordo com informações da TV Bahia, dos estabelecimentos fiscalizados, 45 foram notificados por irregularidades. Três deles enfrentaram multas e tiveram parte da mercadoria apreendida devido ao armazenamento inadequado de alimentos.

A operação foi coordenada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) e pelo Ministério Público do Trabalho da Bahia (MPT-BA), em colaboração com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) e com o apoio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.