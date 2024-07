Cerimônia religiosa dá início às comemorações do 2 de Julho na capital

Indígenas na 200ª edição do Te Deum em celebração ao 2 de Julho, ontem na Catedral Basílica de Salvador - Foto: Bruno Concha / Secom PMS

O Te Deum abriu, na manhã de ontem, a programação cívica da Independência do Brasil na Bahia – o 2 de Julho. A tradicional cerimônia religiosa, realizada na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, ocorreu em meio aos ajustes finais para o grande desfile de hoje, em celebração à data magna da Bahia.

Nos últimos dias, a Fundação Gregório de Mattos (FGM) ajustou os detalhes de instalação das decorações, restauro do pedestal da pira, feito pelo restaurador José Dirson, e a ornamentação da escultura do Caboclo e da Cabocla, com o artista plástico João Marcelo Ribeiro.

“Este ano nós escolhemos para os Caboclos dois tons de azul e um branco. Sempre tentando trabalhar nas linhas da bandeira do Brasil e da Bahia. Colocamos o tecido de pelúcia, algumas pedrarias e fitas de seda, remetendo às baianas sambadeiras de samba de roda”, conta João Marcelo Ribeiro sobre sua inspiração.

Os Caboclos sairão nos carros alegóricos enfeitados com folhas que remetem às matas, reforçando a conexão coma natureza e a identidade indígena. Na cerimônia, a saída hoje do Caboclo e da Cabocla acontece no dia seguinte ao acendimento do Fogo Simbólico na Praça General Labatut, em Pirajá, ocorrido ontem. A Pira percorreu 11 cidades antes de chegar a Salvador. Ela simboliza a união do povo na luta pela independência do Brasil na Bahia e se integra à série de Atrações presentes na programação do 2 de Julho.

“Teremos fanfarras das escolas municipais e estaduais, filarmônicas, as instituições militares, grupos da sociedade civil como os escoteiros e o grupo cultural Guaranis, composto por indígenas de Itaparica”, conta George Vladimir, gerente de Promoção Cultural na FGM e coordenador geral do 2 de Julho. Participarão do desfile, entre outras, as fanfarras das Escolas Municipais Manoel Henrique Barradas, Teodoro Sampaio e Helena Magalhães.

“Para nós, os principais elementos do desfile cívico vão desde o hasteamento da bandeira na porta do memorial e a colocação das flores no monumento a General Labatut, até a participação de todas as autoridades”, comenta o coordenador.

Esquema de segurança

O desfile cívico, que neste ano, pela terceira vez, contará coma presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do governador do Estado, Jerônimo Rodrigues, e do prefeito Bruno Reis, terá um grande esquema de segurança. O cortejo iniciará às 8h com hasteamento das bandeiras e terminará às 17h30 dando espaço ao Encontro das Filarmônicas, que acontecerá em seguida.

“A operação do 2 de Julho é realizada em parceria com a Casa Militar, com o Exército, a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Nesse sentido, adotamos todas as medidas de segurança para o desfile”, conta Vladimir.

Programação artística

Além do desfile, a celebração da data magna conta também com uma programação artística que teve início no último sábado, dia 29, com a estreia do espetáculo 'Ao Pé do Caboclo' e deve seguir até o dia 14 deste mês. Ontem, às 17h, houve o show do Cortejo Afro no Palco Largo de Pirajá. Durante esta semana, estão programados a apresentação do Coral da Cidade do Salvador na quarta-feira e o show de Mariene de Castro na quinta-feira, ambos no Campo Grande, além do Samba do Caboclo, no Largo da Lapinha, na sexta-feira.