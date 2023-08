Cervejaria artesanal baiana é premiada em Londres

Cervejaria artesanal baiana, Mindubier ganha medalha de ouro em concurso internacional World Beer Awards 2023, realizado em Londres, através de sua cerveja MinduIPA. Para o fundador e mestre cervejeiro Gustavo Martins, essa premiação é o resultado de um longo caminho de aprimoramento e paixão pelo ofício.

"Sempre busquei fazer o melhor em cada produto que desenvolvo na Mindubier a MinduIPA é o nosso rótulo mais antigo, mais famoso e mais querido do público. Então receber uma premiação como o World Beer Awards, colocando a Bahia em destaque no cenário cervejeiro mundial, é de uma realização imensa! São mais de 10 anos lapidando a receita, estudando, experimentando, e hoje sinto que todo o esforço não foi em vão. Estou muito feliz com essa conquista e dedico a toda a equipe da Mindu e a todos que sempre nos acompanharam!", declarou o mestre cervejeiro.

O World Beer Awards é reconhecido globalmente como um dos concursos de cerveja mais respeitados e prestigiados. A competição reúne especialistas de todo o mundo para avaliar e reconhecer as melhores cervejas em diversas categorias.

O prêmio coloca a Mindubier e a Bahia no mapa global das cervejarias artesanais de destaque, evidenciando a riqueza da cena cervejeira brasileira e sua capacidade de atuar em um mercado altamente competitivo.