Chapada Diamantina sedia evento de desenvolvimento sustentável

Ainda houve apresentações da filarmônica, maculelê e quadrilha junina - Foto: Divulgação

Lençóis, na Chapada Diamantina, sediou o 1º Integra Chapadas, encontro que reuniu representantes de 11 regiões do Brasil para discutir o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento do turismo nos territórios. O encontro foi encerrado no último sábado, 8, após quatro dias de atividades.

Ainda houve apresentações da filarmônica, maculelê e quadrilha junina, além de teatro, cinema, feira de produtos de origem e visita ao Complexo Arqueológico Serra das Paridas. No evento, foram apresentadas ações de capacitação e qualificação dos serviços na região, com destaque para turismo de observação de aves, segmento que ganhou o primeiro roteiro integrado.

O evento foi promovido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), teve a participação da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA).

Mais energia

Ainda na Chapada Diamantina, a Neoenergia Coelba inaugurou, na semana passada, a nova Subestação Elétrica de Mulungu do Morro, que beneficiou 19 municípios da região, com investimento de R$ 71,3 milhões.