Chefe de facção morre após confronto com a PM na Região Metropolitana | A TARDE

Um homem de 32 anos, identificado Carlos Avelino de Sotero, morreu após confronto com a Polícia Militar (PM-BA), na manhã desta terça-feira, 9, no município de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a Polícia Civil, os agentes teriam se deslocado para uma região conhecida como Caipe, durante incursão que visava o combate ao tráfico de drogas. Eles teriam sido recebidos por homens armados, que atiraram e deram início ao confronto.

Durante a troca de tiros, um dos suspeitos teria sido baleado. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Informações preliminares apontam que Sotero era considerado um dos chefes de uma facção criminosa ligada ao Comando Vermelho (CV) e com atuação voltada, principalmente, para a RMS.