Chefe do tráfico em Mata de São João morre em confronto com a polícia

Alvos da operação têm envolvimento comprovado em crimes praticados na RMS - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um chefe do tráfico morreu durante o cumprimento da Operação Excalibur, deflagrada na manhã desta quarta-feira, 12, pela Polícia Civil, no município de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele entrou em confronto com as equipes, foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

Além dele, outras três pessoas também tiveram mandados de prisão cumpridos. A ação, encabeçada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), visa o combate ao tráfico de drogas, homicídios e crimes contra o patrimônio.

De acordo com a Polícia Civil, os alvos da operação têm envolvimento comprovado em crimes praticados na Região Metropolitana de Salvador (RMS).



Já foram apreendidos uma metralhadora, um revólver 38 e embalagens utilizadas na comercialização de drogas. Participam também da ação equipes da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e de unidades territoriais da RMS.