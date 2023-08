Chegada de montadora chinesa impulsiona a economia baiana

Com a notícia da chegada da BYD ao município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, a Bahia será o primeiro estado em todas as Américas a receber uma fábrica de carros elétricos da renomada montadora chinesa. O investimento de R$ 3 bilhões da empresa vai gerar cinco mil empregos (diretos e indiretos) e trará inovação e tecnologia de ponta para a região, além de proporcionar o avanço da sustentabilidade e da matriz energética limpa na Bahia, conforme anunciou o Governo do Estado. Com isso, a economia baiana e a cadeia produtiva local serão impulsionadas, como reforçou a direção da BYD.

Incluída na lista das líderes do mercado internacional em produção de veículos e tecnologias à base de energia verde, presente em mais 400 cidades e 70 países em todos os continentes, a BYD (Build Your Dreams, que significa “construa seus sonhos”) abrirá um polo de produção de veículos elétricos na Bahia em três unidades fabris: uma para produção de veículos de passeio híbridos ou totalmente elétricos; outra para chassis de caminhões elétricos e componentes de ônibus; e uma terceira para processamento dos minérios fosfato e lítio usados em baterias. Provavelmente, a indústria terá como endereço o antigo complexo da Ford, em Camaçari.

A instalação da fábrica de automóveis da empresa chinesa na Bahia foi divulgada pelo governador Jerônimo Rodrigues em 28 de junho, após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e a vice-presidente global da BYD, Stella Li, no Palácio do Planalto, em Brasília. Mas o anúncio oficial da chegada da montadora e o detalhamento dos investimentos que o grupo chinês promoverá no estado se deram em 4 de julho, em evento no Farol da Barra, depois de alguns meses de negociação, incluindo uma viagem da comitiva do Governo do Estado à China. Na ocasião, ao lado de executivos da BYD, empresários, políticos e secretários estaduais, o governador da Bahia afirmou que a vinda da BYD para o Estado é para ser celebrado como um momento de geração de emprego e de inclusão.

“Este investimento é de extrema importância para o estado, pois trará a geração de empregos e consolidará a Bahia como uma referência internacional em inovação e tecnologia. A BYD é reconhecida como a maior fabricante mundial de baterias recarregáveis, sistemas de armazenamento de energia e veículos 100% elétricos e, agora, estará presente em Camaçari, contribuindo para o desenvolvimento econômico e tecnológico da região. Poderemos, juntos, baixar o custo no dia a dia de quem utiliza os automóveis, como aqueles e aquelas que trabalham diariamente em táxi e uber, além das frotas de carros das prefeituras municipais, do estado, da Assembleia Legislativa da Bahia e de empresas”, disse o chefe do executivo estadual, após o encontro.

Três fábricas

Tanto o Governo do Estado como a BYD asseguram que têm o objetivo de fazer da planta na Bahia um centro de inovação e desenvolvimento tecnológicos e de exportações para todo o mercado da América Latina, com geração de cinco mil empregos diretos e indiretos no estado com a produção dos veículos elétricos e híbridos; caminhões; e peças automotivas. “Por isso, decidimos instalar aqui as três fábricas. Somos uma empresa global com mais de 600 mil funcionários, sendo que 70 mil são engenheiros. Nós trabalhamos constantemente para desenvolver novos produtos e temos uma ambiciosa e vital missão: ajudar a reduzir a temperatura da Terra em 1ºC e contribuir para a preservação do meio ambiente, justifica o presidente da BYD Brasil, Tyler Li.

O dirigente da companhia explica que ter uma linha de produção que atenda aos brasileiros faz todo sentido. “O país é estratégico para a montadora, pois é o maior e mais importante mercado da América Latina. Estamos em solo brasileiro há quase dez anos. Queremos reforçar a mensagem de que somos a maior empresa de tecnologia limpa do mundo. A BYD tem como objetivo revolucionar o mercado de veículos no Brasil, oferecendo soluções abrangentes para a mobilidade elétrica: carros, ônibus, caminhões. Acreditamos que podemos fazer uma diferença ainda maior na Bahia, gerando empregos, oferecendo alternativas de consumo sustentáveis e com alta tecnologia”.

A BYD pretende, ainda segundo Tyler Li, revolucionar a história do mercado automotivo na Bahia e no Brasil. “Sempre que alguém pensar em um carro com alta tecnologia, conforto, design e investimento em um futuro verde, vai pensar em um BYD. Os brasileiros vão perceber que nossa proposta vai além do veículo em si. Proporcionamos uma solução completa: do fornecimento de energia limpa através dos painéis solares ao transporte público em veículos elétricos, passando pelos carros mais tecnológicos que o mercado tem”, enaltece.

No Brasil desde 2015, com fábricas em Campinas (SP) e Manaus (AM) focadas na produção de baterias e componentes de ônibus, a BYD passou a vender carros de passeio no Brasil no fim de 2021 e, atualmente, comercializa cinco modelos importados, em concessionárias no país. A empresa ainda não deu detalhes sobre qual de seus carros será produzido na Bahia. O último lançamento importado para o país foi o BYD Dolphin, carro de entrada do tipo “hatch” e vendido por menos de R$ 150 mil – preço tido como um dos menores no mercado local de elétricos.

Ao produzir elétricos no país, o desafio da montadora é o mercado local, considerado ainda pequeno para o segmento. Os especialistas apontam que os carros elétricos, além de mais caros, enfrentam dificuldades de revenda devido ao mercado restrito e às dúvidas em relação à duração das baterias e de postos para carregamento. A tendência, segundo eles, é que a transição energética nos veículos passe, principalmente, pelo etanol de cana de açúcar, que emite menos poluentes do que a gasolina e tem valor mais acessível.

Para viabilizar o empreendimento na Bahia, o secretário estadual da Fazenda, Manoel Vitório, já anunciou a concessão de incentivos fiscais até 31 de dezembro de 2032, de acordo com a legislação tributária estadual. Os benefícios são sustentados pela Lei nº 7.537/99, que institui o Programa Especial de Incentivo ao Setor Automotivo da Bahia (Proauto), e na Lei nº 7.980/2001 e no Decreto n.º 8.205/2002, ambos estaduais, que instituem o Programa de Desenvolvimento Industrial e de Integração Econômica (Desenvolve). O estado também deverá encaminhar a isenção de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para carros elétricos vinculados aos aplicativos de mobilidade e ao serviço de táxi. Este benefício já havia sido anunciado pelo governador Jerônimo para veículos do segmento com valor de venda de até R$ 300 mil.