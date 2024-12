Chegada de turistas internacionais na Bahia aumenta 57% em 2024

Turismo no Pelourinho - Foto: Divulgação / Embratur

A Bahia aumentou em 57,54% o número de turistas internacionais de janeiro a outubro de 2024. O percentual representa 106.357 visitantes de outras nacionalidades. No mesmo período do ano passado, foram 67.509 turistas estrangeiros conhecendo os destinos da Boa Terra.

Considerando apenas o mês de outubro, a Bahia aumentou em 50,27% o número de visitantes internacionais em relação ao mesmo período de 2023. Foram 11.654, em 2024, contra 7.755, no ano anterior. As informações são do Portal de Dados da Embratur, levantados em parceria com o Ministério do Turismo (MTur) e a Polícia Federal (PF).

O crescimento do turismo internacional na Bahia acompanha os números nacionais. De janeiro a outubro, mais de 5,4 milhões de visitantes do exterior visitaram o país, o que representa um aumento de 13,4% em comparação ao mesmo período de 2023.

Segundo o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a expectativa é de que a Bahia e todo o Brasil consigam superar a meta de turistas internacionais prevista para este ano. “Existe uma chance real de superarmos o recorde histórico, que é de 6,6 milhões, em 2018. Isso é resultado de um trabalho muito qualificado e técnico, realizado pela Embratur, em parceria com o Ministério do Turismo, mas, principalmente, uma vitória de todos os empreendedores e trabalhadores que tão bem recebem os turistas estrangeiros de norte a sul do país”, pontuou.

Só em outubro deste ano, mais de 508 mil estrangeiros chegaram ao Brasil, resultado 24% maior do que o mesmo mês do ano passado. A marca também é a maior da história, superando o então melhor mês de outubro, em 2015, quando cerca de 491 mil visitantes estrangeiros visitaram o país.

A principal porta de entrada no Brasil foi São Paulo, com quase metade das chegadas (200.664), seguida por Rio de Janeiro, com quase 131 mil chegadas, Paraná (64 mil), Rio Grande do Sul (29 mil), Bahia (11.654) e Ceará (10.463), respectivamente.

A Argentina mantém-se como o principal emissor de turistas, com mais de 1,58 milhão de visitantes desde o início de 2024. Em segundo lugar, estão os visitantes dos Estados Unidos, que foram mais de 572.338 até o momento, seguidos pelo Chile, com 518.345.

Além disso, países europeus como França, Portugal, Alemanha, Reino Unido, Itália e Espanha somam, juntos, 829.320 turistas que atravessaram o Atlântico para visitar o Brasil.