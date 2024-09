Chesf reduz vazão de usina hidrelétrica no norte da Bahia

- Foto: André Schuler/Chesf

O volume de água liberado por segundo na barragem de Sobradinho, no norte da Bahia está menor nos meses de setembro e outubro. Isso porque, a partir desta segunda-feira, 9, a média diária da vazão de saída no reservatório da usina hidrelétrica foi reduzida de 1.300 m³/s para 1.200 m³/s.

A medida foi anunciada pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), seguindo determinação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Em nota publicada no site oficial, a Chesf informa que a usina vai praticar vazão média mensal de 1.200 metros cúbicos por segundos (m³/s). Segundo a Chesf, até a última quarta, 4, a usina de Sobradinho operava com 52,73% de sua capacidade.

A companhia alerta que a situação hidrológica é "permanentemente avaliada, podendo haver alterações nos valores a depender da necessidade de atendimento ao Sistema Interligado Nacional (SIN)". As decisões levam em conta o procedimento de otimização energética, envolvendo as diversas regiões do país, sob coordenação do ONS.