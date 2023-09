Chineses vão a Baía de Todos os Santos para iniciar sondagem de ponte

Acionista da Concessionária Ponte Salvador-Itaparica, composto por um grupo de sete executivos da CRCC Investimentos Internacional, vistoriou o trajeto da Ponte, que inicia em Salvador e segue até Mar Grande, no município de Vera Cruz, nesta terça-feira, 12. Acompanhados da diretoria da Concessionária, o grupo viu in loco detalhes das áreas no mar onde deverão ser instalados os pilares da Ponte, além de avaliar as condições para início da sondagem marítima.

“Recebemos hoje a visita dessa comitiva da CRCC Investimentos liderada pelo diretor-geral, Lv Jing. Com a proximidade do início da sondagem, eles vieram fazer uma vistoria em alguns locais da Baía de Todos os Santos. Começamos pelo Terminal de São Joaquim, onde será a cabeceira da Ponte, seguimos em direção à região onde estará o vão central, uma área com 60 metros de profundidade, e por fim, chegamos na região de Mar Grande, em Vera Cruz”, detalhou o presidente da Concessionária, Cláudio Villas Boas.

Ainda segundo o executivo, a sondagem terá início até o final deste ano, um investimento de R$ 160 milhões com o objetivo de coletar amostras do solo marinho, validar os locais para fixação dos pilares da ponte e definir a profundidade dessas estruturas.



A sondagem terá duração de dez meses e vai contar com cinco embarcações específicas para esse tipo de atividade na Baía de Todos os Santos. A obra terá duração de quatro anos a partir da montagem do canteiro.



Financiamento

Os executivos da Concessionária também tiveram reuniões específicas para tratar do financiamento do projeto, nos últimos dias. Durante encontros com o BNB e o BNDES, a Concessionária apresentou uma atualização sobre o planejamento da execução do contrato de concessão.

“O Governo do Estado está nos dando um importante apoio junto aos bancos públicos para tratarmos dessa agenda de negociação do financiamento. Temos uma carta de intenção do BNB no valor de R$ 3 milhões, o BNDES já sinalizou intenção de participar também do nosso projeto e vamos estreitar as relações com o Eximbank China para viabilizar ainda financiamento com capital chinês”, explicou Claudio Villas Boas.

A Ponte Salvador-Itaparica será a maior da América Latina com 12.4 km de extensão sobre lâmina d’água. Vão ser beneficiados 10 milhões de pessoas em cerca de 250 municípios e, no pico da obra, serão gerados cerca de sete mil empregos.