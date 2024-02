Chuva alaga Paulo Afonso; grupo caminhou com água no peito | A TARDE

As chuvas que atingiram Paulo Afonso, entre a noite de sábado,17, e a madrugada do domingo, 18, que fica na divisa da Bahia com Pernambuco causaram diversos alagamentos. Uma força-tarefa com agentes da prefeitura e do Corpo de Bombeiros atua para evacuar os locais e minimizar os danos causados pelas chuvas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram moradores tentando atravessar uma faixa da rua completamente sob água. Há cerca de oito pessoas, dentre eles, dois homens fardados, tentando ir contra a correnteza.

Por causa das chuvas, um carro chegou a ser arrastado em um riacho. A barragem do povoado da Várzea atingiu a capacidade máxima. Foram 115 mm de chuva. Outras cidades com maior volume de chuvas foram Juá: 72 mm; Centro/UniRios: 60 mm; Matinha: 52 mm; BTN 2: 45 mm; e Baixa do Boi: 35 mm.





Grupo atravessou com água no peito Reprodução | Twitter