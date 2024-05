Chuva castiga interior da Bahia e deixa quase 2 mil desalojados | A TARDE

A chegada do outono provocou fortes chuvas em vários pontos da Bahia. Além de Salvador e a Região Metropolitana, municípios do interior sofreram com as tempestades.

Até o momento, as cidades de Canudos e Jeremoabo tiveram decretos de situação de emergência homologados. Segundo informações apuradas pelo Portal A TARDE, São Domingos também precisou receber ajuda humanitária.

Além destes municípios, Juazeiro, Santaluz, Itiúba e Uruçuca também decretaram situação de emergência.

Em abril, 25 cidades da Bahia foram fortemente atingidas por temporais. Até o momento, 45.019 pessoas foram afetadas pelas chuvas, sendo 1.856 desalojados e 187 desabrigados. Uma pessoa morreu por consequência do mau tempo.

Fortes chuvas foram registradas também em cidades como Euclides da Cunha, Canudos, Santo Amaro, Alagoinhas, São Sebastião do Passé, Simões Filho, Candeias e Pojuca.

Salvador tem manhã de céu encoberto nesta quarta-feira

Mais uma vez na semana, Salvador amanhece com um tempo bem diferente do qual os soteropolitanos estão acostumados. A capital da Bahia amanheceu com céu encoberto nesta quarta-feira, 24, e a previsão é de pancadas de chuva ao longo da manhã, o que deve diminuir a tarde e a noite, mas o tempo segue nublado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima em Salvador deve permanecer com temperaturas estáveis de máxima de 29°C e mínima de 24°C e rajadas de vento fracas a moderadas durante o dia todo. O dia inteiro registra umidade máxima.

Já no início da manhã chuvas fracas foram registradas em Itapuã e adjacências. O trânsito não foi impactado nesses locais.