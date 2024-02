Chuva em Paulo Afonso supera metade do registrado em 2023 | A TARDE

A cidade de Paulo Afonso, no norte da Bahia, registrou 330 mm de chuva no período de 4 horas, entre a noite de sábado, 17, e madrugada de domingo, 18. De acordo com a Defesa Civil do município, o índice corresponde a mais da metade do que toda chuva registradas em 2023 em Paulo Afonso.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o previsto para a cidade durante este mês de fevereiro era de 20 a 30 milímetros por hora ou no máximo 50 mm por dia. Na realidade, o valor que atingiu a cidade superou em seis vezes o esperado.

Segundo a prefeitura, houve alagamentos, pessoas desabrigadas e as estradas ficaram danificadas. O município ainda registrou falta de energia elétrica por causa da chuva forte.

Junto à defesa civil, o executivo local busca identificar as famílias desabrigadas para prestação dos auxílios necessários.