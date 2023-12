Chuva forte com granizo e ventania causam estragos no oeste baiano | A TARDE

Uma chuva forte acompanhada de ventania deixou prejuízos em Luís Eduardo Magalhães, cidade do oeste baiano, no início da noite de sexta-feira, 1º. Segundo moradores, o fenômeno durou somente 20 minutos, tempo suficiente para causar problemas.

No bairro Boa Vista, parte do teto de um posto de combustível foi arrancado pelo vento e a estrutura de alumínio atingiu caminhões e carros estacionados. Alguns deles ficaram danificados. A mesma situação ocorreu em galpões de empresas, que ficaram descobertos. Além disso, no mesmo local, casas foram destelhadas, tiveram muitos objetos quebrados, e um poste caiu em frente a uma igreja. Não há detalhes se o equipamento já foi substituído.

Nos bairros Top Park e Vista Alegre, residências foram destelhadas e muros de casas desabaram. Outros pontos registaram falta de energia elétrica e quedas de árvores.

No bairro Santa Cruz, testemunhas relataram que choveu granizo nas imediações da antiga estação rodoviária. Há 10 dias, moradores de outra cidade da região oeste, Barra, também registraram o momento em que as pequenas pedras de gelo caíram.