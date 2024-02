Chuvas deixam ruas alagadas e provocam prejuízos em Feira de Santana | A TARDE

As chuvas desta terça-feira, 20, causaram alagamentos em diferentes pontos de Feira de Santana, a 100 km de Salvador. Em vídeos feitos por moradores, é possível notar os prejuízos causados pela água que invadiu estabelecimentos comerciais e até postos de saúde da cidade.

De acordo com o Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura, foram registrados 42mm no intervalo de uma hora.

As imagens recebidas pelo Portal A TARDE mostram o Unidade Básica de Saúde CSU, em Cidade Nova, alagada. Outros vídeos mostram ruas do bairro Baraúnas tomadas pela água, com os moradores tentando se proteger na frente de casa e estabelecimentos comerciais.





Redes Sociais | Reprodução





