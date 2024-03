Ciclista morre após ser atingido por toras de madeira na Bahia | A TARDE

Um ciclista de 43 anos morreu após ter sido atingido por toras de madeira, em Nova Viçosa, no sul do estado. O caso aconteceu no sábado, 24, enquanto o material era transportado em uma carreta próximo à comunidade de Jussara.



Segundo a Polícia Civil, o acidente aconteceu após um dos vagões do caminhão se soltar e atingir o homem, identificado como Romário de Jesus Silva. O impacto foi tão grande que ele morreu ainda no local depois de ficar preso as toras.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar remoção do corpo e perícia do caminhão e da bicicleta usada por Romário.

A empresa fabricante de celulose e responsável pelo material do caminhão, a Suzano Papel e Celulose, informou que irá apurar o caso. Além disso, a empresa lamentou o acontecido, se solidarizou com os familiares de Romário e garantiu que irá dar o suporte necessário.