Ciclista morre após ser atropelado por carro em competição na Bahia | A TARDE

Um ciclista profissional morreu após ser atropelado durante uma competição na , Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu no domingo, 14, no trecho da BA-554, que liga as cidades de Candeias e Camaçari. A vítima foi identificada como Phillipe Appio Chaves Mafra, e também era engenheiro civil.

De acordo com relatos, o condutor do veículo teria realizado uma ultrapassagem em zona proibida, atingindo o ciclista. Mafra chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Camaçari, onde foi confirmado o óbito.

O corpo foi encaminhado para o IML de Camaçari e deve ser liberado para o funeral nesta segunda-feira, 15.