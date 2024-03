Cidade baiana abre vagas para concurso público; confira | A TARDE

A Prefeitura Municipal de Mutuípe, na região do Vale do Jiquiriçá, divulgou edital para concurso público com 52 vagas em cargos de nível fundamental, médio e superior. As inscrições seguem até 10 de março no site da organizadora do certame.

A remuneração varia de R$1.412 a R$ 5.036,36, a depender da função e da carga horária, que pode ser de 20 a 40 horas semanais. A taxa de inscrição varia entre R$ 60 e R$ 120.

Entre as oportunidades disponíveis estão cargos para mecânico, agente de portaria, médico clínico geral, engenheiro civil, psicólogo, entre outros.

O processo de seleção dos candidatos será realizado por meio de prova objetiva, avaliação de títulos e prova prática, previstas para serem aplicadas no dia 7 de abril.

As provas vão abordar conteúdos de língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática, conhecimentos específicos e conhecimentos gerais. O certame terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.