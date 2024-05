Cidade baiana registra 88 tremores de terra em um único dia | A TARDE

O município de Jaguarari, localizado no norte da Bahia, registrou 88 tremores de terra na terça-feira (21). Entre os abalos, apenas oito foram considerados mais expressivos na escala de magnitude, alcançando a marca acima de 2mR.

De acordo com balanço divulgado pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o primeiro tremor ocorreu às 9h37, com a marca de 2.2mR. Em seguida, outros dois ocorreram por volta das 10h57, alçando 2.4mR e 2.3mR.

Mais quatro tremores expressivos atingiram Jaguarari na parte da noite, por volta das 18h11 e 18h58. A magnitude do primeiro sismo chegou a 2.7mR, logo depois, mais três ocorreram com a marca de 2.1mR, 2.3mR e 2.0mR, respectivamente.

Ainda segundo o balanço, o último sismo ocorreu às 21h40, com magnitude de 2.0mR. O Laboratório Sismológico informou que a sequência de tremores foi sentida pelas pessoas que estavam perto do epicentro do abalo.

