Cidade do interior da Bahia ganha nova Unidade Básica de Saúde | A TARDE

O município de Barra do Rocha, a cerca de 390 km de Salvador, ganhou uma Unidade Básica de Saúde (UBS), kits UBS e odontológico, além de uma ambulância. A entrega foi feita neste sábado, 30, pelo Governo da Bahia, através da Secretaria da Saúde do Estados (Sesab). O investimento foi de R$ 1,3 milhões.

A UBS Antônio Damião de Menezes fica localizada no Assentamento Coroa Verde, a 6km da sede de Barra do Rocha. A unidade já está totalmente equipada com os kits entregues. Na unidade, o total de investimento foi de R$ 1,1 milhão. Já a ambulância, do modelo Toyota Hilux 4x4, teve um investimento de R$ 269 mil.

De acordo com a secretária da Saúde, Roberta Santana, a entrega reforça o cuidado com os pequenos municípios, onde é fundamental unidades de Atenção Básica.