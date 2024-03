Cidades do Norte e Sudoeste baiano têm os com piores índices de coleta | A TARDE

A Bahia ainda se mantém entre os dez com as mais baixas proporções de acesso à coleta de lixo, mesmo com o aumento da coleta de lixo nos 405 dos 417 municípios baianos (97,1%). Os dados, que compreendem os anos 2010 e 2022, foram divulgados nesta sexta-feira, 23, pelo IBGE e fazem parte do último Censo.

O estado avançou apenas uma posição no ranking. Saiu da 7ª para a 8ª colocação. Em relação ano passado, os menores percentuais em coleta de lixo ficaram com Campo Alegre de Lourdes, no Norte (25,6%); e Guajeru, no Sudoeste (30,3%), Lagoa Real (30,5%), Caetanos (31,1%) e Anagé (31,9%), todas as quatro no Sudoeste.

Na dianteira, com os melhores percentuais aparecem Madre de Deus (99,6%) e Lauro de Freitas (99,2%), na RMS; Luís Eduardo Magalhães (99,1%), no Extremo Oeste; Irecê (98,9%), no Centro Norte; e Salinas da Margarida, na RMS (98,9%).

O IBGE também apontou os municípios com maior e menor redução do serviço em 12 anos. Os maiores avanços ocorreram em Glória, no Norte (de 26,2% para 83,6% da população com coleta de lixo direta ou indireta); Dom Basílio, no Sudoeste (de 21,0% para 66,8%); e Aporá, no Agreste (de 43,4% para 84,0%).

As baixas mais notadas ocorreram em Ribeirão do Largo, no Sudoeste (de 55,1% para 48,4%); Floresta Azul, no Sul (de 77,7% para 75,3%;) e Ibirapitanga (de 64,8% para 62,4%), no Baixo Sul.