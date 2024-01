Cidades registram quase 10 mil raios nos primeiros 5 dias do ano | A TARDE

Quase 10 mil raios foram registrados na região oeste da Bahia apenas nos primeiros cinco dias do ano. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a cidade que mais registrou raios foi Bom Jesus da Lapa, com 4.046.

Além de Bom Jesus da Lapa, Barreiras, Ibotirama e Barra tiveram uma grande quantidade de descargas elétricas entre 1º e 5 de janeiro. Não há registros de feridos, nem prejuízos.

Bom Jesus da Lapa - 4.046 raios;

Barra - 2.452 raios;

Barreiras - 2.439 raios;

Luís Eduardo Magalhães - 728 raios;

Ibotirama - 305 raios.

Em toda a região, a previsão do tempo para a semana é de chuva, com possibilidades de raios e trovoadas. As cidades de Ibotirama, Barreiras, Barra e Bom Jesus da Lapa estão, inclusive, com alerta de perigo para chuvas intensas. A expectativa é que chova 50 e 100 mm/dia nesses locais.

Apesar da chuva e dos raios, o calor continua nesses municípios, com temperaturas que podem passar dos 30ºC.