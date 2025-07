Ciência na mesa é destaque em prêmio nacional de ciência e tecnologia

Handerson Leite (à direita), diretor-geral da Fapesb, recebe premiação em São Paulo. - Foto: Divulgação | Bahia Sem Fome

O projeto Ciência na Mesa conquistou o 3º lugar na 4ª edição do Prêmio CONFAP de Boas Práticas em Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação, na categoria Desenvolvimento do Ecossistema de CT&I.

Coordenado pela secretaria de Ciência e Tecnologia, através da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) o projeto é uma parceria com a secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e o programa Bahia Sem Fome.

A premiação, promovida pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP), reconhece iniciativas de destaque entre as FAPs de todo o país. A Fundect, do Mato Grosso do Sul, foi a grande vencedora com o projeto de popularização da ciência. A Faperj, do Rio de Janeiro, ficou em segundo, com a iniciativa de Indicações Geográficas e Desenvolvimento Regional.

A cerimônia de premiação foi realizada nesta quinta-feira, 3, em São Paulo, com a participação do diretor-geral da Fapesb, Handerson Leite. Para ele, o reconhecimento nacional é resultado de um trabalho coletivo e comprometido com o desenvolvimento sustentável da Bahia, envolvendo diversos órgãos e secretarias do Governo do Estado.

“Esse prêmio mostra que é possível articular ciência, inovação e políticas públicas para enfrentar desafios estruturais como a fome. O Ciência na Mesa é um exemplo de como a pesquisa pode ter impacto direto na vida das pessoas”, afirmou.

“O prêmio é um reconhecimento importante, de uma iniciativa criada no âmbito do programa Bahia Sem Fome, que é o Ciência na Mesa. É uma ação que fomenta inovações tecnológicas, pesquisas participativas com o apoio da sociedade civil, dos movimentos sociais”, diz Tiago Pereira, coordenador do Bahia Sem Fome.

Formação de redes

O projeto baiano premiado é resultado de uma construção iniciada em 2022, com o lançamento do Edital nº 005/2022 da Fapesb, voltado à criação dos Institutos de Ciência, Inovação e Tecnologia do Estado da Bahia (INCITE).

A proposta previa a formação de redes interinstitucionais e interdisciplinares de pesquisa, atuando em áreas estratégicas como energias renováveis, mineração, educação, entre outras. Com a posse do novo governo em 2023 e o lançamento do programa Bahia Sem Fome, a ciência e a tecnologia passaram a ser incorporadas como eixos centrais das ações estruturantes de combate à fome no estado.

A Fapesb e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), a qual a Fundação é vinculada, se integraram ao esforço, organizando, em abril daquele ano, o Workshop “Ciência na Mesa: um olhar sobre o papel da CT&I no combate à fome”, em parceria com a Casa Civil, o Programa Bahia Sem Fome e a Secretaria de Desenvolvimento Rural.

O projeto Ciência na Mesa tem investimento total previsto de R$ 34 milhões, parte dos quais já executados em 2023 e o restante incorporado ao Plano Plurianual (PPA) 2024–2027. A iniciativa está sendo implementada por meio de cinco editais coordenados pela Fapesb, dos quais três já foram lançados: Ciência na Mesa 1 – Inovações para a Agricultura Familiar; Ciência na Mesa 2 – Incubadoras para cooperativas, associações populares e empreendimentos econômicos solidários de base tecnológica; e Ciência na Mesa 3 – Soluções para acesso à água destinada ao consumo e à produção de alimentos.