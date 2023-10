Cigano é encontrado morto dentro de carro na BR-116 | A TARDE

Um homem, identificado como Iomar Barreto Cabral foi encontrado morto, dentro de um veículo, na BR-116, na terça-feira, 3. O carro estava na BR-116, próximo a cidade de Rafael Jambeiro (BA).

De acordo com informações iniciais, Iomar é natural da cidade de Feira de Santana, a 100 km de Salvador, e pertence a uma comunidade cigana.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo, que estava no banco do motorista, apresentava marcas de tiros no rosto e nos braços. Não há informações sobre autoria e motivação do crime.