Cigano é morto a tiros durante briga no sudoeste da Bahia | A TARDE

Um homem, que pertence à comunidade ciagana e tem 47 anos, foi morto a tiros nesta quarta-feira, 31. O crime ocorreu na cidade de Palmas de Monte Alto, no sudoeste do estado da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito do crime é um primo da vítima, que está foragido.

Ainda segundo a Civil, quatro homens da mesma família estavam em uma casa quando houve um desentendimento. A vítima, identificada como Gerisvaldo Oliveira Dourado, conhecido como "Léo Cigano", estava na porta do imóvel quando foi atingido no tórax e na cabeça. O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Guanambi.

Os outros dois homens que estavam na casa também são primos da vítima, mas também fugiram. O caso é investigado pela Polícia Civil.