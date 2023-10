Cigarros contrabandeados são apreendidos durante abordagem a caminhão | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um caminhão baú carregado com caixas de cigarros de origem clandestina nesta segunda-feira, 02, no Km 760 da BR 116, trecho do município baiano de Poções. De acordo com a PRF, durante ações de fiscalização e combate ao crime, os policiais deram ordem de parada ao motorista que conduzia um caminhão com placas de Jequié.

Ao vistoriar o compartimento de carga, os agentes encontraram cerca de 7.500 maços de cigarros paraguaios. Os policiais analisaram alguns tickets de pagamento de pedágio e descobriram que o veículo havia se deslocado da região sudeste para o nordeste.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal. A pena para o crime de contrabando e descaminho varia de 2 a 5 anos de reclusão. Em 2022, a PRF na Bahia retirou de circulação aproximadamente 100.000.000 de unidades de cigarros contrabandeados durante às fiscalizações de combate ao crime nas BR's que cortam o estado.