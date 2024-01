Cinco pessoas são baleadas em festa 'paredão' na véspera de Natal | A TARDE

Cinco pessoas foram baleadas em uma festa "paredão" na cidade de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano, no domingo, 24, véspera de Natal.

Segundo informações de testemunhas, as pessoas que estavam no evento ouviram barulhos de tiros e tentaram sair do local ao mesmo tempo, o que causou uma confusão generalizada. A festa acontecia no bairro do Mutum de Cima.

De acordo com a Polícia Civil, todos os baleados foram socorridos para uma unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde deles e nem a motivação dos tiros.

O caso é investigado pela Delegacia de Santo Antônio de Jesus.