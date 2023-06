Cinco policiais são presos em operação contra grupos de extermínio

Cinco policiais, entre eles, um soldado, três cabos e um investigador, além de um traficante foram presos na manhã desta terça-feira, 6, durante as Operações Urtiga e Garça Dourada. A integrada visa combate a grupos de extermínio, homicídio, extorsão mediante sequestro, lavagem de dinheiro e mineração ilegal de ouro. A ação foi desencadeada nas cidades de Jacobina, Santa Luz, Valente, Santa Bárbara, Cansanção e Nordestina, no interior da Bahia.

Um dos alvos também era investigado pela PF por extração ilegal de minério, com uso de explosivos e posse de armazenamento de substâncias tóxicas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram apreendidos um fuzil calibre 5,56, três espingardas calibre 12, seis pistolas de diferentes calibres, três revólveres calibre 38, 17 carregadores, mais de 600 munições de diferentes calibres, mais de R$ 18 mil em espécie, duas pepitas de ouro, substâncias de uso controlado utilizadas para mineração ilegal, notebook, celulares, coletes balísticos, roupas camufladas, rádio comunicador, facas e documentos.

As ações foram deflagradas, de forma articulada, por unidades da Força Correicional Especial Integrada (Force) da Corregedoria-Geral da SSP, da Polícia Federal, do Grupo de Atuação Especial de Combate a Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) do Ministério Público da Bahia, da Core e das Corregedorias das Polícias Militar e Civil.