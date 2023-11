Cinco suspeitos do tráfico morrem em tiroteio no Recôncavo da Bahia | A TARDE

Cinco homens morreram em confronto com a Polícia Militar (PM-BA), na noite desta quarta-feira, 29, na cidade de Cruz das Almas, na região do Recôncavo Baiano. Além deles, outros cinco suspeitos de integrar uma facção criminosa conseguiram fugir.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), as equipes receberam informações de que havia cerca de 10 homens armados na localidade de Embira e ampliaram o patrulhamento. O grupo foi encontrado e, na tentativa de prisão, os suspeitos reagiram contra as guarnições e houve confronto.

Na troca de tiros, cinco suspeitos terminaram baleados. Eles foram socorridos para uma unidade de saúde próxima, mas não resistiram aos ferimentos. O restante do grupo criminoso conseguiu fugir por uma área de mata.

Com o quinteto foram apreendidos três pistolas calibres 9mm e 40, dois revólveres calibres 38 e 32, carregadores, munições, R$ 6,5 mil em espécie, 586 pinos de cocaína, 110 pedras de crack, 56 porções de maconha, capa de colete balístico, uma balança e cadernos com anotações do comércio de drogas.