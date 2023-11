Cippa apreende 25 toneladas de carvão vegetal ilegal na Bahia | A TARDE

Cerca de 25 toneladas de carvão vegetal ilegal foram apreendidas e cinco pessoas foram presas, em 48 horas, pela Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental Lençóis. As ações aconteceram no Oeste e Sudoeste do Estado, no domingo, 5, e na terça-feira, 7, em operações de combate a crimes ambientais.

Segundo o comandante da unidade, major George Porto, a operação é realizada a cada trimestre com o objetivo de combater os crimes ambientais e conter a venda ilegal de carvão.

“Essa produção ilegal de carvão é gerada através do desmatamento de espécies protegidas e a extração deste material causa danos à natureza", afirmou.

Na terça-feira, 7, dois fornos e um veículo com sete toneladas de carvão ilegal, um caminhão com 15 metros cúbicos de madeira nativa cortada, além de uma arma de fogo com munições foram localizados na zona rural de Catolândia, em Barreiras. Três pessoas foram presas.

Já no domingo, 5, em Lençóis, duas pessoas foram detidas. 18 toneladas do mesmo material foram apreendidas também por policiais da Cippa em um caminhão e galpão. Material e flagranteados foram encaminhados para a 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Barreiras).