Cirurgias de catarata e "carne no olho" serão oferecidas gratuitamente

Cirurgia de catarata - Foto: Reprodução | Agência Brasil

Pacientes que necessitam de cirurgias de catarata ou pterígio, também conhecido como “carne no olho”, já podem se cadastrar para receber atendimento gratuito oferecido pela Prefeitura de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano.

A ação, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), busca ampliar o acesso a procedimentos oftalmológicos e reduzir a fila de espera por cirurgias no município.

Cadastro

De acordo com a gestão municipal, o cadastro está sendo feito por demanda livre, ou seja, qualquer paciente que tenha indicação médica para os procedimentos pode se inscrever, sem limite de vagas. As inscrições permanecem abertas enquanto houver pessoas com necessidade comprovada de cirurgia.

Os interessados devem comparecer presencialmente à Central de Regulação, levando os seguintes documentos:

documento de identificação com foto (RG);

CPF;

cartão do SUS;

laudo ou solicitação médica para a cirurgia;

um número de telefone atualizado para contato.

Embora a prefeitura ainda não tenha divulgado a data exata para o início dos procedimentos cirúrgicos, a previsão é que as cirurgias comecem logo após o encerramento da etapa de cadastros, conforme a demanda identificada.

O que é pterígio?

O pterígio, conhecido como “carne no olho”, é um crescimento anormal da membrana que reveste o globo ocular e, quando não tratado, pode causar desconforto, irritação e até comprometer a visão. Já a catarata, caracterizada pela oacificação do cristalino, é uma das principais causas de cegueira reversível no mundo, reforçando a importância de garantir acesso rápido ao tratamento cirúrgico.

Com essa iniciativa, a Secretaria Municipal de Saúde pretende atender de forma mais ágil quem precisa das cirurgias, contribuindo para melhorar a qualidade de vida e a saúde ocular da população de Santo Antônio de Jesus.