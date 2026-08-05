Cláudia Tourinho toma posse como desembargadora substituta do TRE-BA

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A juíza federal Cláudia Oliveira da Costa Tourinho Scarpa, titular da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia, tomou posse nesta terça-feira, 3, como desembargadora eleitoral substituta do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). A magistrada assume a vaga anteriormente ocupada pelo juiz federal Dirley da Cunha Júnior.

Conduzida pelo presidente do TRE-BA, desembargador Maurício Kertzman Szporer, a cerimônia ocorreu na sala da Presidência da Corte.

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Na ocasião, Kertzman destacou a competência técnica e a trajetória da nova integrante, ressaltando que a chegada reforça a prestação jurisdicional no estado. Durante o ato, a magistrada também foi agraciada com a Medalha do Mérito Eleitoral.

Depoimento

Em discurso, Cláudia Tourinho enfatizou a responsabilidade de integrar a Justiça Eleitoral baiana, responsável por atuar junto a mais de 11 milhões de eleitores distribuídos por 417 municípios.

"Não há Justiça mais próxima do povo e da democracia do que a Justiça Eleitoral, pois julga os conflitos de interesses na origem do processo de escolha dos representantes da população", declarou.

A nova desembargadora substituta vai integrar o Tribunal na classe dos juízes federais ao lado do juiz federal Iran Esmeraldo Leite — empossado como titular em julho deste ano, em substituição à juíza Maízia Seal Carvalho. Ambos cumprem mandato durante o biênio 2026-2028.

A solenidade contou com a presença do desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), Antonio Scarpa, além de magistrados e servidores do órgão.