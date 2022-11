Coach Deive Leonardo realiza palestra espiritual na Arena Fonte Nova

Na quinta-feira, 1º de dezembro, às 20h, o coach Deive Leonardo vai estar na Arena Fonte Nova para uma palestra da turnê "A resposta". Com uma mensagem de fé, Deive busca responder às inquietações humanas em momentos de dificuldade, além de convidar o público para uma nova experiência espiritual.

No Instagram, o coaching tem mais de 11 milhões de seguidores. Em seu canal no YouTube, o número de inscritos ultrapassa a marca dos 7 milhões, gerando um engajamento de quase meio bilhão de visualizações.

Além disso, ele é escritor dos livros: "O Deus que me faz chorar"; "Ser Diferente #Partiu”; "O amor mais louco da história"; “Coragem para recomeçar”; “Final da Tempestade” e “Devocional alegria do amanhecer”, todos best seller.

Serviço

Ingressos: Front Stage, a partir de R$ 90. Plateia: a partir de R$ 50

Classificação: Livre

Produção: Atitude Produções