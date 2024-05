Codeba paga dividendos aos acionistas e ao governo | A TARDE

A Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA), Autoridade Portuária Federal, pagou dividendos a seus acionistas.

A União recebeu, como participação no lucro dos acionistas, R$ 19.084.859,66 e o Estado da Bahia R$ 316.237,89. O último ano que a companhia pagou dividendos foi no exercício de 2019.

As contas referentes ao exercício de 2023 foram aprovadas em reunião da Assembleia Geral Extraordinária de 26/04/2024, bem como a proposta de destinação do lucro, referentes ao exercício. O lucro apurado foi de R$ 93.252.720,26.

De acordo com o diretor presidente da CODEBA, Antonio Gobbo, os números são significativos e atestam a saúde financeira da empresa. “Mantemos nosso compromisso de prover infraestrutura portuária e atuar decisivamente no desenvolvimento econômico e social da Bahia e do Brasil, consoante às diretrizes do Governo Federal, através da atuação exemplar do Ministério dos Portos e Aeroportos”, afirmou Gobbo.

