Codeba recebe doação de Batalhão da PM para Rio Grande do Sul | A TARDE

A Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) recebeu, na manhã desta quinta-feira (23), uma grande quantidade de água mineral do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) da Polícia Militar da Bahia. A doação faz parte da campanha Bahia Solidária SOS Rio Grande do Sul, uma iniciativa liderada pela Codeba e pelo Grupo A TARDE.

A campanha busca mobilizar a sociedade para ajudar a população gaúcha afetada pelas enchentes, proporcionando itens essenciais para aqueles que enfrentam dificuldades neste momento. Os soteropolitanos também podem enviar suprimentos, que serão destinados para as vítimas do estado sulista.

As doações podem ser entregues na sede da Codeba, localizada na Avenida França, 1551, no bairro do Comércio, das 8h às 17h, ou na sede do Grupo A TARDE, na Rua Professor Milton Cayres de Britto, 204, Caminho das Árvores.

