Coelba entrega sistema de energia solar ao Instituto de Cegos da Bahia

Nesta quarta-feira ,27, a Neoenergia Coelba entregou formalmente, o sistema de energia solar que atenderá todo o consumo do Instituto de Cegos da Bahia (ICB), no Barbalho, em Salvador. A ação marca um momento importante para a instituição sem fins lucrativos, que celebra 90 anos de contribuições para a inclusão e assistência dos deficientes visuais do estado. A inauguração contou com as presenças do diretor-presidente da Neoenergia Coelba, Thiago Guth e a presidente do ICB, Heliana Diniz.



Com o novo sistema de microgeração de energia, o Instituto de Cegos da Bahia poderá economizar aproximadamente R$ 115 mil por ano, uma vez que a unidade geradora instalada atenderá mais de 95% do consumo atual do local.

O sistema tem uma potência de 65,88 quilowatts-pico (kWp) e gerará cerca de 100 Megawatts-hora (MWh) de energia ao ano, abastecendo os dois prédios da instituição, onde ocorrem atendimentos públicos nos centros de Educação Complementar, Apoio Terapêutico e Oftalmológico, além de outras assistências.

O projeto representou um investimento de R$ 300 mil por parte da distribuidora de energia, que não apenas entregou uma solução sustentável e eficiente, mas também foi responsável por toda a interligação à rede elétrica, garantindo o uso imediato da estrutura.

Como a economia nos custos da energia, o ICB realizará a ampliação da estrutura de atendimento própria, melhoria das condições gerais e possibilitar o atendimento de um público ainda maior, pontua Diniz, presidente do Instituto.



A instalação do sistema fotovoltaico no Instituto de Cegos faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da companhia, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), através da Neoenergia Coelba, que atende mais de 6,5 milhões de clientes no estado da Bahia. Este sistema beneficiará diretamente 50 mil pessoas atendidas pela instituição.