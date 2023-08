Coelba faz alerta para evitar ocorrências de interrupção de energia

Julho é considerado o mês dos ventos no Nordeste, o que favorece a prática de pipas. No entanto, essa atividade, quando realizada em locais inapropriados e sem medidas de segurança, gera acidentes e pode causar interrupções no fornecimento de energia.

No ano passado, cerca de 45 mil clientes em todo o estado ficaram sem energia por algum período devido à interferência das pipas. Já em 2023, antes mesmo da temporada de ventos, foi registrado um aumento de 16% no número de clientes impactados, passando de 14 para 17 mil, apenas no último mês. Por isso, a Neoenergia Coelba reforça as orientações de segurança para evitar acidentes causados por esse tipo de diversão e prevenir ocorrências de falta de energia.

Quando atingem os equipamentos do sistema elétrico, as pipas podem danificar os fios, rompê-los ou comprometer o isolamento das fiações. Outro problema é a possibilidade de danificar equipamentos como os transformadores, provocando curtos-circuitos e acionando os sistemas de proteção que interrompem o fornecimento por questões de segurança. O perigo pode aumentar ainda mais de acordo com os materiais usados na confecção das pipas e rabiolas, que podem ser metálicos e condutores de eletricidade.

Dicas para prevenir acidentes com pipas

- Nunca use fios metálicos nem papel laminado para confeccionar a pipa, pois eles funcionam como condutores de energia e podem causar choques fatais.

- Se a pipa ficar presa nos fios elétricos, nunca tente retirá-la; nesse caso, acione a distribuidora de energia através dos canais de emergência: Central de Atendimento gratuita: 116 | WhatsApp: (71) 3370-6350.

- Não use cerol. Além do risco de ferir ou até matar, o cerol pode danificar os fios.

- Não solte pipas em dias de chuva ou vento muito forte. Em caso de relâmpagos, recolha a pipa imediatamente