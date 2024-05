Coelba inicia plano adicional de manutenções em subestações na Bahia | A TARDE

A Neoenergia Coelba, em constante evolução, deu início a um projeto para ampliar a manutenção nas subestações da distribuidora espalhadas pela Bahia, revitalizando e realizando melhorias estruturais nos espaços. Até o final do ano, a concessionária irá realizar uma força-tarefa em 36 subestações, garantindo maior confiabilidade no fornecimento de energia aos consumidores atendidos pelos empreendimentos e proporcionando uma visualização diferenciada das unidades, especialmente pela nova iluminação instalada. Para os próximos anos, a empresa pretende estender a ação para outras 285 subestações.

A iniciativa da distribuidora já revitalizou subestações localizadas em Juazeiro, São Felix do Coribe, Ipiaú e Rafael Jambeiro. Em Juazeiro, por exemplo, uma nova torre de iluminação foi instalada no local. Até o final da ação, outras dezenas de cidades serão beneficiadas com as ações da Neoenergia Coelba.

“A Neoenergia Coelba já possui um robusto plano de manutenções preventivas em todos os seus ativos, incluindo as subestações. Essa é uma ação adicional da distribuidora para reforçar o sistema elétrico da Bahia e garantir energia de qualidade aos nossos consumidores, chamando a atenção da população para o nosso compromisso com a qualidade”, destacou o superintendente de Operações da Neoenergia Coelba, Jean Viana.

As manutenções contemplam serviços estéticos, como a pintura e revitalização das áreas internas das subestações, e ações preventivas nos equipamentos que compõem o sistema. Aliado aos serviços, o corpo técnico da companhia vem se tornando cada vez mais qualificado e treinado para realizar inspeções minuciosas com a ajuda de tecnologias para identificar pontos de melhoria.

Uma dessas inovações são os equipamentos termovisores, que medem remotamente a temperatura dos equipamentos e fiação das subestações. Caso seja verificada elevação na temperatura, os profissionais realizam as manutenções necessárias para blindar o sistema e garantir continuidade no fornecimento de energia para população baiana.

