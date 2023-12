Coelba oferece 90% desconto para clientes quitarem dívidas; saiba como | A TARDE

A Neoenergia Coelba prorrogou o prazo para os clientes negociarem dívidas por meio do Programa Desenrola, do Governo Federal. A data limite passou a ser 31 de dezembro e os consumidores da distribuidora que atenderem aos pré-requisitos do programa poderão aproveitar descontos de até 90%, além do parcelamento da dívida em até 60 vezes.

Com o recebimento do 13º salário por parte dos trabalhadores, especialistas indicam que parte deste valor deve ser utilizado para o pagamento de débitos existentes com a finalidade de entrar no novo ano sem dívidas.

Até então, apenas as dívidas contempladas em leilão do programa estavam aptas a receber os benefícios.



Estão aptas a participar da negociação as pessoas que possuem renda de até dois salários-mínimos ou inscritas no CadÚnico, e que possuem débito negativado entre o dia 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022.



Poderá ser negociado até R$ 5 mil por devedor, considerando o somatório das dívidas financiadas. O consumidor terá a possibilidade de parcelar o débito em até cinco anos, sem necessidade de entrada, e com o vencimento da primeira parcela 30 dias após a efetivação da negociação.



Importante lembrar que a forma de participar do Desenrola continua o mesmo. Todo o processo deve ser realizado digitalmente, por meio do site desenrola.gov.br.



Os clientes devem ter cadastro na plataforma do Governo Federal e possuir uma conta nível Prata ou Ouro. A conta é gratuita e necessária para comprovar a identidade do cidadão.

Saiba como negociar com a Neoenergia Coelba



Pensando nos consumidores que não forem contemplados no financiamento do Programa Desenrola Brasil, a Neoenergia fechou uma parceria com a Flexpag e permitirá que os clientes possam negociar os débitos em até 21 parcelas no cartão de crédito.

A negociação poderá ser realizada no Portal de Negociação disponível no site da Neoenergia, na aba Área do Cliente, Negociação de Débitos.